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شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بعيد ميلاد نجلها "خالد" وتوجه رسالة له والان مع تفاصيل الخبر
أصالة
ومن جانبها وجهت شقيقته "شام الذهبي له" تهنئة، حيث نشرت مجموعة صور، تجمعهما منذ طفولتهما، قائلة: "عيد ميلاد سعيد نصف حياتي.. لقد مررنا بالكثير.. ونستمر في المرور أكثر من ذلك بكثير.. ولكن معًا.. أحبك بلا قيد أو شرط.. بغض النظر عن ذلك، ستكون دائمًا الأمير الأكثر سحرًا والأول في حياتي".
شام
وكانت أودعت محمكة جنح القاهرة الجديدة، حيثيات حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية ضد خالد أيمن الذهبى "نجل الفنانة أصالة"، في اتهامه بحادث تسبب في قتل المواطن "هاني شاكر".
وأوضحت المحكمة في القضية التي حملت في القضية رقم 12717 لسنة 2019 جنح قسم أول القاهرة الجديدة، أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، وسماع المرافعة والشهود، وحضر أهالى المجني عليه وأقروا بالتصالح مع المتهم.
وأكملت المحكمة، أنه وفقاً لنص المادة 18 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية، المشكلة بالقانون 165 لسنة 2006، والتي تجيز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بقانون العقوبات وفي الاحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، في الفقرة السابقة ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي وبعد صدور الحكم باتا ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.
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