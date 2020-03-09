شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة داخل البخار تعلن ارتباط بن أفليك بـ"آنا دي أرماس" في كوبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور جديد للنجم العالمي بن أفليك، مع النجمة العالمية آنا دي أرماس، في كوبا، أثناء قضائهما عطلة أسبوعية، على شواطئ المدينة الساحلية، والتي أكدت التقارير ارتباطهما سوياً بعد علاقة استمرت لفترة طويلة بعيدا عن الأضواء.

وشوهد الثنائي الشهير وهما يخرجان من مطار كوبا، برفقة بعضهما، ويبتسمان قبل ركوبهما طائرة خاصة لتنقلهم خارج البلاد، كما شوهدا في إحدي المطاعم الرومانسية الشهيرة في هافانا يتناولان العشاء على ضوء الشموع ويتحدثان لبعضهما بهمس.

بن أفليك انفصل عن زوجته السابقة جينيفر جانر البالغة من العمر 47 عاماً، بعد قصة حب دامت لسنوات، ولديه ثلاث أطفال، ويروج حالياً لفيلمه الجديد The Way Back، الذي يبدأ عرضه قريباً.



بن أفليك وآنا دي أمارس

النجمة العالمية آنا دي أرماس، هي نجمة فيلم Knives Out، التي لعبت دور مارلين مونرو، كما انها ستظهر في الجزء الجديد من فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die، مع النجم العالمي دانيال كريج، والذي تم تأجيله لشهر نوفمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما ظهر الثنائي سوياً في المطعم الاسباني La Corte del Principe، منذ أسابيع بعد انتهائهم من تصوير الفيلم الذي جمعهما سوياً Deep Water، حتى ظهرا بقبله حارة داخل احدى حمامات البخار لتعلن ارتباطهما بشكل رسمي.

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من موقع التصوير



آنا دي أرماس وبن افليك مع اصدقائهم

انفصل بن أفليك عن صديقته السابقة ليندساس شوكوس منتجة برنامج snl الشهيرة في مارس 2019، وكانت آنا دي أمارس قد ارتبطت بالكثير من الشباب صغار السن منذ 2014 وحتى منتصف العام الماضي.



الثنائي الشهير في المطاطر



بن أفليك و آنا دي أرماس في المطار