بسبب كورونا.. أحمد أمين "نفسي الشغل ما يتعطلش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان أحمد أمين على انتشار فيروس كرونا مؤخرًا، داعيًا الله يبعد هذا البلاء عن البلاد.
وكتب أمين تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " نفسي الشغل ما يتعطلش بسبب الڤيروس.. عايز الدنيا تمشي.. ونفسي ربنا يسترها على بلادنا وولادنا ويبعد عنا المرض والجهل والضرر".
وقرر مجلس الوزراء اليوم، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي حتى إشعار آخر.
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