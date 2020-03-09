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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص المؤلف والسيناريست أيمن بهجت قمر، على تقديم الاعتذار لسائح أسيوي، ظن البعض أنه صيني، تعرض لمضايقات من قبل أحد سائقي التاكسي بالشارع.
ونشر أيمن صورا من هذا المشهد عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "أنا المواطن المصري أيمن بهجت قمر، بعتذر لك من كل قلبي عن المنظر المؤسف ده، وغالبية المصريين أحزنهم جدًا، اللي حصل معاك".
وأضاف: "مصر والمصريين مش كلهم كده.. مصر فيها زعماء وعلماء وآدباء وفنانين ودكاترة ومهندسين.. وفيها برضه شوية لمامة.. حقك علينا".
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لسائح أسيوي، قام سائق السيارة التي كان يستقلها بتركه على أحد الكباري، بعد تحذير أحد المارة، ورفضت كل السيارات التوقف له خوفًا من إصابتهم بـ"كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر "حقك علينا".. لهذا السبب أيمن بهجت قمر يعتذر لسائح أسيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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