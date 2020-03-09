محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: أعلن الملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا، عن إرجاء دورته الرابعة، والمقرر انطلاقها في 20 مارس الجاري. كما تم إرجاء المؤتمر الصحفي المقرر غدًا الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. Advertisements وجاء ذلك بناءً علي قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات عامة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وإذ يؤكد الملتقي تضامنه الكامل مع توجهات الدولة والوزارات الراعية للحدث حرصا علي سلامة شعب مصر الكريم. يذكر أن قرارا مشابه من المنتظر إن يصدر عن إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة حيث يتم التشاور فى هذه الأثناء حول الصيغة التى يصدر بها بعد قرار مجلس الوزراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل أيام من انطلاقها.. تأجيل الدورة الرابعة لـ"ملتقى أولادنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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