بالصور| ليلى علوي تلعب وترسم مع أطفال مرضى التوحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور، خلال زيارتها لمنظمة الأوتيزم "مرضى التوحد"، في مصر، عبر خاصية الاستوري، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقامت ليلى بإلتقاط عدد من الصور التذكارية مع الأطفال، كما شاركتهم اللعب والرسم.

وكتبت علوى عبر خاصية الاستوري: "قضيت النهاردة يوم لذيذ أوي في منظمة الأوتيزم في مصر وقضيت يوم مع الأولاد واتعرفت عليهم".

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وتابعت في منشور اَخر: "اتبسطت أوي وكنت عايزة أوريكم تجربتي مع الأطفال وقد إيه هم حلوين وجمال ولازم كلنا نساعدهم ونبقى متفاهمين معاهم وياريت اللي يقدر يساعد الشباب الجميل ده عشان يلاقي الشغلانة اللي عايزها يبعتلنا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تزور فيها الفنانة ليلى علوى منظمة التوحد، فسبق وإن حضرت احتفالية مرضى التوحد، في اليوم العالمي للتوحد، أبريل الماضي 2019، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات منهن:، وإنجي المقدم، وريم البارودي، وآخرين، وقدمت يسرا مع الفنان "أبو" أغنية "3 دقات" مع اثنين من مرضي التوحد.

اليوم العالمي للتوحد يصادف الثاني من أبريل من كل عام، ويهدف إلى التعريف به، والتحذير من مرض التوحد، وتمت تسمية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية عام 2007.