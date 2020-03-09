- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تقدمت نقابة الفنانين الأردنيين، بقيادة حسين الخطيب، بطلب إلى سلامة حماد الأكرم، وزير الداخلية الأردني، لمنع مطربي المهرجانات المصريين بإقامة حفلات على أراضي المملكة.
وحسب الطلب، الذي تقدمت به النقابة، فقد تقرر منع: "حمو بيكا، مجدي شطة، حسن شاكوش، حنجرة، كزبرة، بصلة، وزة، الزعيم، الصواريخ، العفاريت، مطرية، الديزل، العصابة، عمرو حاحا، علاء فيفتي، شواحة، الكعب العالي، أبوليلة، اندرو الحاوي، وعمر كمال".
وأوضحت النقابة في طلبها أن أغاني مطربي المهرجانات تتعارض مع القيم والأخلاق والثقافة العامة للمجتمع، وكذلك المعايير الموسيقية المعروفة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي منسجما مع قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر، بقيادة الفنان هاني شاكر.
وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر قد أصدرت قرارا بمنع 23 مطرب مهرجانات ذكرت اسمهم وآخرين لم تذكرهم، من إقامة الحفلات والغناء في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الفنانين الأردنيين تتقدم بطلب لمنع مطربي المهرجانات على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.