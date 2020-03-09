بعد قرار "الوزراء".. هل تتوقف السينمات عن العمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال المنتج صفوت غطاس، عضو مجلس غرفة صناعة السينما، إنهم لم يصلهم أي إخطارات بإيقاف العروض في دور العرض السينمائية، وهذا ما أكده أيضا شريف مندور عضو غرفة صناعة السينما،

فيما أوضح عبدالجليل حسن، المتحدث الإعلامي باسم الشركة العربية، أن الشركة لم تتلقى أي إخطار من الغرفة أو من أي جهة بإيقاف العروض، لذا ستسير العروض بشكل منتظم لحين صدور تعليمات بإيقافها.

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.