مخرج "حبيب" لـ"الخليج 365": الفيلم استغرق تصويره 3 أيام ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج شادي فؤاد، مخرج فيلم "حبيب" بطولة الفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد علي، إن الفيلم هو تجربته الثانية، لافتًا إلى أنه خريج كلية هندسة ومعهد السينما.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على هامش عرض الفيلم في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية "الفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد علي دعموا الفيلم من أول لحظة، الفكرة إن الورق يعجبهم ويحسوا اني مُقنع وهقدر أطلع الفيلم بشكل كويس، من غير ما أضيع وقتهم ومجهودهم، ومجرد ما أدركوا كنت بلاقيهم بيحصل أي مشكلة بيحلوها قبلي".

شادي أشار إلى أن التصوير استغرق 3 أيام ونصف. وعن رد فعل الجمهور وثنائهم على الفيلم، قال "بالنسبة لي مش ببقى منتظر كده، ببقى خايف، ولما الناس بتستقبله بشكل جيد بحس إني أخدت جايزة".