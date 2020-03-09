السبت.. بدء عرض الموسم الأول من مسلسل "إلا أنا" على Dmc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يبدأ يوم السبت القادم عبر شبكة قنوات dmc عرض حلقات مسلسل "إلا أنا" وهو مسلسل مكون من ٦٠ حلقة من إنتاج شركتي سينرجي و أروما استديوز، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن 6 قصص، كل قصة 10 حلقات.

وأوضح بيان صادر عن صناع العمل: "لكل قصة منها مؤلف ومخرج، وتتضمن قائمة مخرجي العمل كل من أحمد شفيق، ومريم الأحمدي، ومحمود كامل، ومحمد أسامة، وتامر عشري، وأحمد حسن، أما قائمة المؤلفين فتضم كل من عبير سليمان، وأمين جمال، ونجلاء الحديني، وريم القماش، ومحمد الدباح، ومحمد محرز، وعمر عبدالحليم".

وأضاف البيان أن القصص مستوحاه من قصص وأحداث واقعية، متابعا: "البطلات المشاركات هن كندة علوش ووفاء عامر وجميلة عوض وآروي جودة وحنان مطاوع وشيري عادل وجميلة عوض ونادية رشاد وكارولين خليل".

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كما يشارك العديد من النجوم الكبار منهم صبري فواز وكمال أبو رية وأحمد صفوت ومحمد علاء ومحمد عز وطارق عبد العزيز، في أحداث المسلسل.

وتغني تتر المسلسل لينا شاماميان، باسم "هنعيش ونشوف"، من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

والمسلسل يعرض على جزأين، قبل شهر رمضان وبعده، ويجري حاليا تصوير قصة "أهل موسى" بطولة نادية رشاد ووفاء عامر وصبري فواز، ومن إخراج محمد أسامة، وقصة "لحظة وصول" بطولة آروى جودة، وكارولين خليل، وطارق عبدالعزيز، ومن إخراج أحمد شفيق.