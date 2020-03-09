صورة| آسر ياسين يهنئ يسرا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان آسر ياسين، النجمة الكبيرة يسرا بمناسبة عيد ميلادها الموافق غدًا الثلاثاء، إذ إنها من مواليد 10 مارس.

ونشر آسر صورة تجمعهما، عبر خاصية الاستوري، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها: "عيد ميلاد الملكة يسرا، الجميلة، المبهرة، الرائعة".

الفنانة يسرا تحتفل بعيد ميلادها الـ69، إذ انها من مواليد 10 مارس عام 1951.

وتواصل الفنانة يسرا تصوير مشاهدها في مسلسل "دهب عيرة"، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، وهنادي مهنى، إخراج سامح عبدالعزيز.

