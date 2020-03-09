تراند اليوم : "كرهتك خلاص".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل من جديد "فيديو"

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، حالة من الجدل بعد نشرها رسالة عبر فيديو لها بصفحتها الشخصية.

وخلال الفترة الماضية عبرت بحبها بشكل واضح وصريح أمام الجميع، للنجم أحمد العوضي، بعدما شن شقيقها وائل عبد العزيز هجومًا حادًا وعنيفًا عليها وعلى أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للحديث عن قصة حبهما أمام الجميع، ينتهي بهذا الأمر كل اللغط حول علاقة ياسمين بأحمد، ولكنها فاجأت الجميع اليوم بنشر فيديو غريب، خاصة أنه بعدما هدء الوضع حولها، نشرت منذ قليل عبر حسابها الشخصي عبر “انستجرام”، مقطع فيديو من مسلسل “طريقى”.

وظهر في الفيديو مشهد عتاب من جانب الفنانة شيرين عبد الوهاب للفنان باسم الخياط الذي كان يقدم فية شخصية زوجها، حيث قالت :”انت راجع بعد السنين دى عايزة ايه أنا كنت نسيتك خلاص انا بكرهك من زمان اوى من قبل ما تسافر بكتير أنا بكرهك كره عمري ماكرهتو فحياتي لحد بكرهك لدرجة انك لسه قايل دلوقتى اني شوفتك بتموت قدام عنيه وسبتك و نفذت بجلدى انا يا اخى بشكر الظروف الي بعدتك عني وبكره الظروف اللى قربتك مني “.

