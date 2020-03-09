شاهد بالفيديو: مغنية روسية مشهورة تسقط على المسرح.. فماذا حصل لها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 مارس 2020 10:42 مساءً - سقط وتعثر الكثير من المشاهير على المسرح لكن معظمهم نهضوا بسهولة ،وعاودوا الغناء،وآخر من سقطت على أرض المسرح بقوة،مغنية روسية مشهورة،فماذا حدث لها؟



سقطت المغنية الروسية أنستاسيا فيشنيوفسكايا "30 عاماً" من إقليم كراسنودار عن المسرح خلال العرض وكسرت قدمها .

ووقع الحادث في حفل استقبال المحافظ، عندما اقتربت الفنانة أنستاسيا من حافة المسرح دون أن تراه جيداً ، حيث لم تتمكن الفتاة في مرحلة ما من الحفاظ على توازنها وسقطت إلى الأوركسترا بشكل مروع.

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ويظهر مقطع الفيديو، المغنية تسقط على مسافة عدة أمتار من الأوركسترا ورغم أنها قد تلقت كسر في القدم فإنها تابعت الغناء حتى النهاية ولغاية مابعد منتصف الليل وقدوم يوم 8 مارس-آذار يوم المرأة العالمي، حسب ماذكرته قناة "360".



ونقلت الصحف الروسية عن مخرج الحفل ومهندسي الصوت أن استمرار أنستاسيا بالغناء،متحدية آلام الكسر الحاد في قدمها،قمة الإحترافية والإلتزام الجاد الرائع.

وتم نقل الفنانة إلى المستشفى بعد انتهائها من حفلها الغنائي الذي أحيته ضمن احتفالات يوم المرأة العالمي ،و خضعت لعملية جراحية يوم أول من أمس السبت.