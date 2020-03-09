رسمياً وبعد بطولته 5 أفلام: دانييل كريج يعلن اعتزاله تجسيد دور العميل البريطاني جيمس بوند

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 مارس 2020 10:42 مساءً - بعد أشهر على نشر الصحف البريطانية أخباراً تؤكد أن فيلمه الحديث "لا وقت للموت" هو فيلمه الأخير بشخصية جيمس بوند، أكد الممثل البريطاني دانييل كريج هذا الأمر بنفسه رسمياً خلال مقابلةً تلفزيونية معه.

حسم الممثل البريطاني، دانييل كريج، الجدل المثار مؤخراً، حول اعتزاله تجسيد شخصية العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، بعد تقديمه لها في 5 أفلام سينمائية.

وأكد دانييل كريج خلال استضافته في البرنامج الأمريكي الكوميدي "ساترداي نايت لايف"، السبت، أنّ فيلمه "No Time to Die" سيكون آخر أفلامه وهو يجسد "جيمس بوند"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقارير سابقة وحالية.

وقال لجمهور البرنامج: "الفيلم المقبل سيكون الأخير بالنسبة لي، ولكنه سيكون واحداً من أفضل أفلام "جيمس بوند، بفضل استعانتنا بفيبي والر بريدج، التي ساهمت بشكل فعال في السيناريو ".

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ويأتي تأكيد داييل كريج باعتزاله تجسيد "جيمس بوند"، بعد انتشار أنباء تزعم أنه طلب من فريقه الدعائي بألا يروجوا لفيلم "No Time to Die" بأنه آخر أدواره كـ" جيمس بوند ".

كما نفى دانييل كريج لبرنامج "ساترداي نايت لايف"، أنه ينوي تقديم فيلم إضافي من "جيمس بوند"، لكي يتم مقارنته بالممثل الاسكتلندي، شون كونري، الذي سبق وأن جسد شخصية العميل السري " جيمس بوند" في 6 أفلام سينمائية مميزة.

يشار إلى أنه سبق لدانييل كريج، تجسيد دور "جيمس بوند" في 4 أفلام لأكثر من 15 عاما، ليصبح أطول الممثلين المشاركين في "سلسلة جيمس بوند" البالغ عمرها 58 عاماً".

وسيظل الممثل الراحل، روجر مور، هو أكثر الممثلين تجسيداً لـ"جيمس بوند"، وذلك بسبعة أفلام .



وكان من المقرر أن يطرح فيلم "لاوقت للموت" "No Time to Die" في 2 نيسان/ أبريل المقبل، لكن قررت شركته المنتجة تأجيل طرحه في دور العرض السينمائية إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ويشارك في بطولة الفيلم، الممثل الحائز على جائزة أوسكار، من أصول مصرية، رامي مالك الفخور بمشاركته به.

ويتوقع للفيلم نسبة نجاح هائلة لدى عرضه بحكم أنه الفيلم الأخير لدانييل كريج بشخصية جيمس بوند المثيرة والشهيرة.

ويستعد دانييل كريج الآن لأداء أي دور وأي شخصية أخرى وقال: "أستطيع أن ألعب أي دور أشاء .. ومتأكد من أنني قادر على ذلك".