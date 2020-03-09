الأسبوع المقبل .. عرض مسرحية البؤساء بالإنجليزي

يقدم مسرح الجزويت الثقافي بالإسكندرية عرض مسرحية البؤساء، والذي يبدأ في تمام الساعة مساء يوم الجمعة الموافق 13 من شهر مارس الجاري. ومن المقرر عرض المسرحية باللغة الانجليزية، كما تعد البؤساء أكثر الأعمال الموسيقية استمرارًا في العالم، وهي موسيقى كلاسيكية عصرية حقيقية تستند إلى رواية فيكتور هوجو ، مع عدد لا يحصى من الجوائز التي تحمل أسمها ، أصبحت Les Misérables رائدة اليوم كما كانت عند عرضها لأول مرة في لندن عام 1985. في العالم، وهي موسيقى كلاسيكية عصرية حقيقية تستند إلى رواية فيكتور هوجو ، مع عدد لا يحصى من الجوائز التي تحمل أسمها ، أصبحت Les Misérables رائدة اليوم كما كانت عند عرضها لأول مرة في لندن عام 1985. Advertisements يذكر أن فرقة الجندول تقدم العرض المسرحي الموسيقي بأكمله، وهو من إخراج الدكتور إبراهيم الفوي، وتوزيع موسيقى وجدي الفوي، ومساعد مخرج وتصميم مسرحي وجود الفوي، الأزياء منة الشاملي، مدير خشبة المسرح محمد ويف.

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