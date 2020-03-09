العسيلي يروج لـحفل جاردينيا على طريقته الخاصة

روج المطرب محمود العسيلي عن حفله القادم من خلال بوستر بتفاصيل الحفل، وذلك عبر حسابه لرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ومن المقرر إقامة الحفل يوم السبت الموافق 4 من شهر أبريل المقبل،على مسرح جامعة حلوان لخريجي كلية تجارة دفعة 40.
ومن ناحية أخرى، طرح "العسيلي"، اليوم، الاثنين، برومو كليب أغنيته الجديدة، " جنة تكفينا "،عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
يذكر أن آخر أعمال المطرب محمود العسيلي، كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.
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