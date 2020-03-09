صور .. العناق وسلية ريا أبي راشد في مواجهة الكورونا

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت "ريا" في الصور وهي تحضن إبنها وزوجها خلال تواجدها بالمنزل تحدياً لفيروس كورونا المستجد، و علقت على الصور: "لا تكره شيئا لعله خير، في هذه الأوقات الصعبة، من الأفضل دائما البقاء في المنزل والعناق، ابق بأمان للجميع". الصور: "لا تكره شيئا لعله خير، في هذه الأوقات الصعبة، من الأفضل دائما البقاء في المنزل والعناق، ابق بأمان للجميع". Advertisements جدير بالذكر ان ريا ابي راشد هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل: توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير. برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل: توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

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