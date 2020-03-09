صور .. منة فضالي من كواليس تصوير "لما كنا صغيرين"

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور من كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت "فضالي" في الصور ترتدي فستان أسود مصنوع من الجلد، وعلقت كاتبة: "هالة من مسلسل لما كنا صغيرين"، والمسلسل بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين،

نبيل عيسي، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "، وتأليف الأستاذ أيمن سلامة، وإخراج الأستاذ محمد علي، ستايلست مايا حداد".

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شاركت الفنانة منة فضالي في مسلسل "بنت القبائل"، وهو مكون من 45 حلقة يمزج بين

الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات ‏العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة ‏والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن‎، والمسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبد ‏الغفور، وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.