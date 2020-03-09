- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور من كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وظهرت "فضالي" في الصور ترتدي فستان أسود مصنوع من الجلد، وعلقت كاتبة: "هالة من مسلسل لما كنا صغيرين"، والمسلسل بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين،نبيل عيسي، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "، وتأليف الأستاذ أيمن سلامة، وإخراج الأستاذ محمد علي، ستايلست مايا حداد".
شاركت الفنانة منة فضالي في مسلسل "بنت القبائل"، وهو مكون من 45 حلقة يمزج بينالخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن، والمسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. منة فضالي من كواليس تصوير "لما كنا صغيرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.