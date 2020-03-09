شاهد.. هوس باند يزيح الستار عن ألبومه الجديد في 2020

طرح هوس باند أفيش ألبومه الجديد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ويحمل الألبوم أسم بطل خارق، والمقرر طرحه قريبًا، ضمن ألبومات صيف 2020، كما فاجأ هوس جمهوره بحفلًا غنائيًا ضخمًا، ومن المقرر أن يقدموا من خلاله بعض أغاني ألبومهم الجديد.
يذكر أن هوس باند طرح مؤخرًا كليب بعنوان السما السابعة، وهو من إخراج فادي جلال، والأغنية من كلمات أحمد عبد الخالق، وألحان معتز موسى، وتوزيع محمود والي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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