نشر الفنان محمد أنور تدوينة جديدة يسخر فيها من سلوكيات المصريين في طريقة تعاملهم مع بعض البعض، خاصة بعد ظهور حالات مصابة بالكورونا في مصر، وذلك عبر موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". كتب في تدوينته: "لسه الناس بتسلم وبتبوس كل اللي اتغير إنهم أضافوا جملة.. مع إن فيه كورونا بس هات بوسة". هات بوسة". Advertisements يُذكر أن أخر اعمال الفنان محمد أنور، مسلسل "طلقة حظ"، وتم عرضه في رمضان 2019، وشاركه العمل صديقة مصطفى خاطر، المسلسل من تأليف ايهاب بليبل واخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد أنور ساخرًا من سلوكيات المصريين: "الناس بتبوس وتسلم ولا كأن فيه كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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