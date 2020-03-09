شاهد .. خالد سليم يزيح الستار عن أحدث أعماله "اللي فات مات"

كشف النجم خالد سليم عن أحدث أعماله الفنية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وطرح خالد أفيش كليبه الجديد، والذي يحمل اسم اللي فات مات، وهو من إخراج ريشة سركيس، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

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يذكر أن النجم خالد سليم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان لسه كبير، وهي من كلمات وليد الغزالي، وألحان كريم محسن، وتوزيع كريم عبد الوهاب، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.