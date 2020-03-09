لهذا السبب.. شاكوش وبيكا يتصدران "يوتيوب"

طرح مطربين المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، فيلو، قدورة، وحسن شاكوش، أحدث أغانيهم "مع السلامة يا بابا" والتي تجاوزت النصف مليون مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها عبر قناة بيكا الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، الأغنية من كلمات إسلام المصري، توزيع فيجو الدخلاوي.

كان قد أصدر الفنن هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين قراراً بمنع غناء مطربي المهرجانات في الأماكن السياحية والفنادق والملاهي الليلية والبواخر السياحية، مؤكدا أن هذا القرار جاء نتيجة غناء المهرجان في حفلة عامة نقلها التليفزيون المصري وهي تحتوي على جملة غير لائقة والتي طلبت من "شاكوش" في مداخلة سابقة أن يغيرها ووعدني بتغييرها

والتزم بما قيل، إلا أنني ‏فوجئت بها على الهواء خلال الحفل لم تتغير.‏

وفي سياق مختلف، عن حفلات محمد رمضان أوضح "شاكر" أن النقابة ستعيد النظر مرة أخرى في كل حفلاته، حيث لم يتم منحه أي تصريح منذ ‏أخر حفلاته التي أخل فيها بتعهده لنقابة المهن الموسيقية أن يلتزم في حفلاته بملابس تحافظ على الذوق العام وبعدها ظهر بملابس ‏غير لائقة، وعلق نقيب الموسيقيين: "لازم يبقى فيه اشتراطات والتزامات جديدة".‏

ويأتي ذلك على حفلات المطرب والفنان محمد رمضان في مصر والذي

يظهر بها عارياً دائماً، وكانت حفل دبي أيضاً الذي ظهر بها عارياً، ولكنه تحشم أثناء حفله بالمملكة العربية السعودية ، ولم يظهر عاريًا بسبب التعليمات التي صدرت له من تركي آل الشيخ قبل بدء الحفل.

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وتضامناً مع قرار نقيب المهن الموسيقية، إتخذت نقابة الفنانين الأردنيين برئاسة حسن الخطيب، قرار منع 20 مغنيا وفرقة مصرية شعبية ممن يطلق عليهم مطربي المهرجانات من إقامة اي حفل في الأردن.



وضم قرار منع عدداً من مطربي المهرجانات منهم: "حمو بيكا وبصلة والديزل والكعب العالي ومجدي شطة والصواريخ والعصابة وأبوليلة وحنجرة والعفاريت وعمرو حاحا واندرو الحاوي وكزبرة ووزة وعلاء فيفيتي وحسن شاكوش والزعيم ومطرية وسواحة وعمر كمال"، من بث تسجيلاتهم التى يدعون أنه فن شعبي، والذى تم رصد الكثير من الكلمات والمعانى فيها، والتى لا تليق بقيم المجتمع.