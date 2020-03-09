هاني شاكر ينتهي من تصوير "كيف بتنسى"

ميرنا وليد - بيروت - انتهى الفنان المصري ​هاني شاكر​ من تصوير كليب اغنيته الجديدة " ​كيف بتنسى​"، من ألحان الفنان اللبناني وليد توفيق، ومن إخراج هنا حافظ في تجربتها الأولى، والأغنية باللهجة اللبنانية ومن المقرر أن يصدرها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

الجدير ذكره ان نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر كان فاجأ الجمهور مؤخرا، اذ انه وبعد إصدار النقابة قرارا بمنع التعامل مع "فناني المهرجانات" الذي أثار الجدل بين مؤيد ومعارض، قال شاكر أنه يحب أغنية "بنت الجيران" كثيراً، وهنأ حسن شاكوش وعمر كمال عليها في السابق في مداخلة هتفية عبر إحدى القنوات الفضائية.

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