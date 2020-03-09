سماح أنور تتهم نقابة الصحفيين بالسرقة..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة المصرية ​سماح أنور​ نقابة الصحفيين في مصر بسبب عدم حصولها على معاش والدها منذ عام 2008.

وكتبت سماح على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "نقابة الصحفيين.. لم نحصل على معاش والدي الكاتب الصحفي الشاعر أنور عبد الله، منذ وفاته 2008".

وأضافت: "ولما كلمت الأستاذ محمد عبد القدوس، قاللي أصل مادام محدش طلبه في ساعتها يبقى خلاص كده راح عليكي، ده بجد ولا حقيقي؟.. عزبة النقابات، نقابة الصحفيين سرقوا معاش أبويا".

الجدير ذكره ان آخر أعمال سماح أنور فيلم "استدعاء ولي عمرو".

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