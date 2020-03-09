ريا أبي راشد تحضن زوجها وابنتها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الاعلامية اللبنانية ​ريا أبي راشد​ صور لها وهي تحضن ابنتها وزوجها في المنزل، ذولك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واشارت ريا ان في هذه الرحلة من الأفضل البقاء في المنزل، معلقة بالقول: "لا تكره شيئا لعله خير، في هذه الأوقات الصعبة، من الأفضل دائما البقاء في المنزل والعناق، ابق بأمان للجميع".

ومن ناحية أخرى، كانت كشفت أبي راشد مؤخراً عن إنضمامها للجزء الثاني من الفيلم الشهير "Angry birds"، وستؤدي بصوتها شخصية "Matilda/Suka" بحسب ما أعلنت.

ونشرت صورة لها من داخل إستديو التسجيل بينما كانت تضع صوتها.

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