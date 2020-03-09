فنانة تُرسل صورها العارية لشاب والأخير يفضحها أمام عائلتها

ميرنا وليد - بيروت - اعترفت المغنية الأميركية ​ماديسون بير​ انها أرسلت صورها العارية لشاب كانت معجبة به عندما كان عمرها 14 سنة، وذلك من خلال حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، الا ان الشاب فضحها حينها وقام بنشر الصور وشاهدها والديها وجدها وجدتها.

وقالت ماديسون لوسائل اعلام عالمية: "سأقول لنفسي ذات الـ14 سنة: يجب ألا تشعري بالعار. كنتِ تستكشفين حياتك الجنسية، كنتِ تتعلمين. يجب ألا تشعري وكأنك ارتكبتي خطأً".

الجدير ذكره ان ماديسون تعمل على البومها الغنائي الجديد و ستطرحه في الفترة المقبلة.

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