هل تذكرون إبنة فادي وكارين في "عيلة ع فرد ميلة"؟..حامل بشهرها الأخير-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت ​ميكاييلا بولس​ المتابعين بنشرها صورة جديدة لها تظهر حملها بشهرها الأخير، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ان ميكاييلا لديها الكثير من المتابعين، فقد تعرفنا عليها في مسلسل "​عيلة ع فرد ميلة​" من بطولة الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​ والممثل اللبناني ​فادي شربل​، ونال حينها اصداء ايجابية ونسب مشاهدة عالية، فكان مصدر الفرح لدى كل أفراد العائلة.

الجدير ذكره ان ميكاييلا لم تشارك بأي عمل تمثيلي آخر، بل اهتمت بدراستها و أصبحت مهندسة وتزوجت بعد ذلك.

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