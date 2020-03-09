عاصي الحلاني يلغي حفله في مصر..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ إلغاء حفله المقبل في مصر بعد اتخاذ مجلس الوزراء المصري قرارا يقضي بإلغاء الحفلات والتجمعات بسبب انتشار فيروس الكورونا.

وكتب عاصي على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "‏بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين الموافق ٩ مارس ٢٠٢٠ في مصر والذي يتضمن تعليق جميع الفعاليات المتضمنة تجمعات بين المواطنين او تلك التي تضمن انتقال المواطنين بين محافظة وأخرى" .

واضاف عاصي: "تقرر الحفل المقرر في سهل حشيش الغردقة يوم ٢٦ الى موعد آخر يعلن عنه لاحقًا ".

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