ميرنا وليد - بيروت - زارت ​ميغان ماركل​ زوجة ​الأمير هاري​ يوم الجمعة الماضية مدرسة روبرت كلاك في داغنهام شرق لندن في اليوم العالمي للمرأة، وحين اعتلت خشبة المسرح المدرسي طلبت من شاب شجاع الصعود والحديث عن المرأة في هذه المناسبة، فقرر طالب يدعى ​آكر أوكوي​ (16 عاماً) القيام بالمبادرة، وحين صعد إلى المسرح همّ بتقبيلها لكنه احتضنها ثم تحدث قليلاً عن المرأة.

الشاب أخبر ​صحيفة ذا صن البريطانية​ أنه كان أسعد يوم في حياته، ولكنه سيرسل رسالة اعتذار إلى الأمير هاري لأنه احتضن زوجته والرسالة كتبها بخط يده وتقول: "عزيزي هاري وميغان. هاري ، آمل ألا تمانع في كتابة هذه الرسالة. "آمل أنك لم تمانع في حضن زوجتك. شعرت بالذهول والصدمة لرؤيتها تصل إلى مدرستي. "لقد كان من دواعي سروري أن أسمع كلامها والتحدث أمامها أيضًا. إنها ملهمة حقًا".وسيبعث بالرسالة الى ​قصر باكنغهام​ ، حيث يوجد للزوجين مكتب حتى الأول من أبريل قبل أن يتخليا عن الواجبات الملكية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتضانه ميغان ماركل في العلن..هكذا سيعتذر الطالب لـ الأمير هاري-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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