تراند اليوم : علي ربيع بحلقته مع الاعلامى عمرو الليثى

نشر الفنان على ربيع صورة له مع الإعلامى عمرو الليثى من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام “.

وعلق على ربيع على الصورة، قائلا ” مبسوط جدا بالحلقه دمها خفيف وجميله يارب تكون عجبتكو اتفرجو عليها علي قناه النهار وعلي المواقع بقي #علي_ربيع “.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

لقاء جميل – نجوم مصر – احلى على فى الدنيا

يذكر أن علي ربيع، قد حل ضيفا علي الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي النهار وكشف العديد من الأسرار حول أسباب توقف مسرح مصر وأيضا عشقه للزعيم والمهندس ومدبولي

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كما تتطرق الي انه كان لاعب كرة قدم بنادي طلائع الجيش وأيضا عن علاقته بنجم كرة القدم محمد صلاح وهل هناك صلة قرابة بينهم

يذاع واحد من الناس من السبت الي الاثنين في التاسعة والنصف عبر شاشة النهار

ويذكر ان علي ربيع قدم مسلسل “فكرة بمليون جنيه”، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2019، وحقق نجاحا كبيرا جدًا.