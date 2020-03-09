راندا البحيري: سأظهر مختلفة في مسلسل سعودي.. ومحاسن جعلتني أفكر بالزواج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدت الفنانة المصرية راندا البحيري سعادتها بردود أفعال الجمهور على مسلسل "الأخ الكبير" الذي انتهى عرضه مؤخرا، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن يلقى هذا الاهتمام من قبل المشاهدين.

وقالت راندا في لقاء مع "فوشيا" على هامش حضورها عروض أزياء إنترناشونال فاشون أورد: "الناس لم يصدقوا أن المسلسل انتهى، ولمست ردود فعل الجمهور، والبعض توقع أن تكون النهاية مفتوحة".

وأضافت: "الحمدلله الجمهور تفاعل مع المسلسل، وكثيرون توقعوا أن يكون للعمل جزء ثان بعدما تعلقوا به وبأبطاله، إلا أنه انتهى تماما وليس له أجزاء أخرى".

وعن كواليس العمل مع الفنان محمد رجب بطل المسلسل، قالت: "فنان رائع وأخ عزيز وكواليس العمل معه رائعة مثله وهو مخلص جدا لعمله، ولذلك نجح المسلسل".

وعن أعمالها الجديدة، قالت: "لم أتعاقد على أي مسلسل رمضاني، ولكن هناك مسلسل سعودي اسمه (اختراق)، الجزء الثاني منه، بطولة طلال الصدر وأحمد عيد ومي سليم".

وواصلت البحيري: "سأظهر بشكل مختلف تماما في هذا المسلسل، شعري سيكون أحمر وشكلي متغير تماما، وعموما أنا أحب التغيير جدا".

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وبشأن الأعمال السينمائية، قالت: "أواصل تصوير فيلم جديد يحمل اسم بار كود، سيتم طرحه قريبا في دور السينما".

واستطردت: "هناك فيلم آخر انتهيت من تصويره مع رانيا يوسف وأحمد العوضي، يحمل اسم أسوار عالية، ومن المفترض أن يتم عرضه أيضا قريبا".

وأكملت: "أجسد في أسوار عالية دور فتاة اسمها عالية، تمثل فئة كبيرة من البنات ولها طموحات ولكنها تلجأ لطرق غير مشروعة للوصول إلى هدفها".

وعن إطلالتها في عروض أزياء إنترناشونال فاشون أورد، قالت: "هذا فستان جزائري من تصميم محاسن حرزالله، يطلقون عليه اسم فستان نيلي نسبة إلى اسم قبيلة في الجزائر، وهي أضافت إليه الطرحة لكي يكون فستان زفاف".

وتابعت مازحة: "لم أكن أفكر في الزواج، ولكن محاسن مصممة الفستان جعلتني أفكر في هذه الخطوة بعد ارتدائي هذا الفستان، وقالت لي إنها ستجعلني عروسا".

وأضافت: "في الجزائر يهتمون بالإكسسوارات بشكل كبير، وقد أرتدي هذا الزي في حفل زفافي، إذا تزوجت جزائريا".