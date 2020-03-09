محمد رمضان يكشف تعاونه مع ميتر جيمس

""الخليج 365"" من بيروت: فاجأ الفنان محمد رمضان الجمهور بخطوةٍ جديدة له في مجال الغناء معلناً عن تعاونه مع مغنّي الراب العالمي ميتر جيمس. وذلك من خلال حسابه الخاص على "إنستغرام" حيث شاركهم جزءاً من لقاء "جيمس" في برنامج ET بالعربي، الذي كشف فيه عن تفاصيل أغنيته الجديدة مع "رمضان" ومن المقرر إصدارها قريباً.
وكان "جيمس" قد أوضح على هامش حفله في لبنان، أنه اتفق مع "رمضان" على الأغنية في المغرب، حيث قدم كل منهما حفلًا في نهاية ديسمبر الماضي، لافتاً إلى أن الأغنية تحمل إيقاعًا عربيًا شرقيًا دون الكشف عن مضمون كلماتها واللغة التي ستُقدّم بها.
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