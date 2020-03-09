بيرغوزار كوريل وخالد ارغنش رزقا بمولودهما الثاني

وضعت الممثلة بيرغوزار كوريل مولودها الثاني الذي اطلقت عليه اسم جان.

وزن المولود ٣.٥ كيلو وطوله ٥١ سم والام والمولود بصحة جيدة.

وكانت بيرغوزار لدى اعلانها أنّ المولود ذكر، ردّت في سؤال لمقابلة صحفيّة عمّا إذا كانت تخشى من مجابهة ثلاثة ذكور في المنزل فقالت"لا أخاف أبداً، وعلى العكس تماماً الجميع في المنزل واقعون في حبّي شعور جميل جداً".

وعن تجربة الحمل الثاني قالت "لم أشبع من الحمل. أستمتع بهذا كل يوم وكل لحظة. أحياناً أقول ليته يبقى بداخلي لفترة أطول، فرغم أنّ حركاته صعبة لدرجة تغير شكل بطني، إلا أن مشاهدة هذه المعجزة تنمو داخلي تجعلني عاطفية كثيراً".

يذكر أن لبرغوزار وخالد ولد يدعى علي ديمير، يبلغ من العمر 10 أعوام.

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يبقى أن نذكر، أن آخر عمل شاركت فيه كوريل، كان مسلسل "أنت وطني"، الذي لعبت فيه دور البطولة مع زوجها.

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