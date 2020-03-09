فيديو: زوجة قصي خولي تدافع عن والدتها وتهاجم هذه الإعلامية



دافعت التونسية مديحة الحمداني زوجة الممثل السوري قصي خولي في فيديو جديد نشرته على صفحتها على انستقرام، عن والدتها بعد هجوم الاعلامية الكويتية مي عيدان عليها.



مدة الفيديو تحاوزت الثماني دقائق قالت مديحة الحمداني، وقالت فيه مديحة إنها ظهرت في الفيديو السابق كأم دفعتها غريزتها للدفاع عن ابنها اذ لم تقبل أن تتم المتاجرة به، وأوضحت أنها تحترم كل الانتقادات التي وجهت لها و تتفهم أن يدافع البعض عن قصي، لكنها في المقابل لا تتفهم أن يظهر البعض ليقول عن أمها كبيرة و زنودها عريانة و نسب غير مناسب.

قصي خولي

و كانت الاعلامية الكويتية مي عيدان تطرقت في برنامجها كشف حساب لقصة قصي خولي مع زوجته و انتقدت الحمداني و والدتها قائلة إن قصي لم يحسن اختيار النسب و وصفت حماة قصي بالكبيرة منتقدة لباسها .



الحمداني دافعت عن والدتها وقالت إنها سيدة مناضلة كافحت من اجل عائلتها وتابعت " أمي أراها نسب مناسب وهي جميلة في عيوني، أمي سيدة اختارت أن تحافظ على تجاعيدها دون حقن هي متصالحة مع سنها، أنت اخترت أن تبدي اصغر من سنك هذا خيارك و أنا لا انتقده".

Advertisements

مديحة زوجة قصي خولي

وتابعت " أنت ركزت فقط على الشكل نحن النساء ننتقد بعضنا ...أنت انتقدت والدتي و لباسها الذي هو اللباس التقليدي التونسي أمي تغني التراث التونسي بكل فخر... أمي تغني في الأفراح ككل الفنانين...و أنا فخورة بها. أمي ليست اكبر منك بكثير أردت أن أصحح معلوماتك".



وتابعت "عيب الكلام الذي قلته في حق والدتي و اخشي أن توبخني أمي لأنني أتحدث عن سيدة كبيرة مثلك بهذه الطريقة".



واكدت الحمداني أنها لا تبحث عن الشهرة وأنها لم تستطع أن تصمت عندما تعلق الأمر بوالدتها ثم توجهت بالكلام لها قائلة "أمي احبك في كل حالاتك و أتمنى أن يحبني ابني عندما اكبر مثلما أحببت أمك".

