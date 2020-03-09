فيديو سيرين عبد النور تظهر وجه ابنتها... لن تصدقوا كم تشبه والدها



أفرجت الفنانة سيرين عبد النور للمرة الأولى عن وجه ابنتها تاليا، التي ظهرت في فيديو قديم لها.

واشاد متابعو سيرين بالفيديو وتساءلوا عن سبب اصرار سيرين طوال المدة الماضية على اخفاء صورتها، كما ابدوا استغرابهم من الشبه الشديد بين تاليا وفريد رحمة زوج سيرين. من جهة ثانية تلازم سيرين عبد النور منزلها، حيث اضطرت لأخذ إجازة قسرية من مسلسل "دانتيل" بسبب إصابتها بأنفلونزا حادّة. Advertisements إقرئي أيضًا: فيديو: نادية الجندي تلقن الساخرين من عمرها درساً قاسياً

وقد أثبتت الفحوصات أنها تعاني من رشح موسمي، ويلزمها أياماً لتتعافى.

يذكر أن سيرين ستشارك في مسلسل " دانتيل" الممثل السوري محمود نصر، على أن يعرض في رمضان ٢٠٢٠.



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