اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أمرت نيابة الجيزة، باستدعاء اللاعب المصري صالح جمعة، لاعب وسط فريق النادى الأهلي لكرة القدم، لمواجهته بإحدى التهم المنسوبة إليه.

النيابة من المقرر أن تواجه اللاعب بشهود أفادوا برؤيته أثناء دهسه لشاب بسيارة كان يقودها بكورنيش النيل.

جاء ذلك عقب استلام النيابة استعلام إدارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب للاعب النادي الأهلي صالح جمعة، بالاصطدام به بسيارته، الذي تبين أن السيارة التي ارتكبت الواقعة ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك.

شاهد عيان قال إنه شاهد صالح جمعة يصدم شاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرا إلى أن لاعب الأهلي كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

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نيابة الجيزة، توجهت إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرا أنه فوجئ أثناء وقوفه في شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة تصطدم به ويفر هاربا.

مديرية أمن الجيزة كانت قد تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة، بوصول «ع. م» 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشهيرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك وتبين أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباح اليوم، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.