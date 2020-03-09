نجل سيف علي خان يحصد خضروات المزرعة.. فيديو

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
دائما ما يعد ابن النجم سيف على خان والممثلة كارينا كابور خان، الطفل تيمور، هدفا مفضلا للمصورين ولدى قطاع كبير من الجماهير بسبب صوره ومقاطع وفيديوهات التي تُقابل بالإشادة.
فاز تيمور بقلوب شعب شانديغار بسحره، في العديد من مقاطع الفيديو التي انتشرت على الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي، شوهد الطفل وهو يسحب الخضراوات في المزرعة. وهو يرافق والدته كارينا كابور خان، التي تصور فيلمها الجديد “لال سينغ تشادا” في شانديغار.
في الصور ومقاطع الفيديو التي شاركتها العديد من حسابات المعجبين على Instagram، نشاهد تيمور الصغير وهو يلتقط الخضار من المزرعة.
وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية أحد الطهاة وهو يساعد تيمور في اختيار الخضراوات من المزرعة. في فيديو آخر، شوهد وهو يقطعها مع مقص.
مؤخرًا، انتشر مقطع فيديو آخر ظهر فيه تيمور وهو يلعب بينما كان والديه سيف على خان وكارينا يقومان بتصوير إعلان تجاري معًا.
تزوجت كارينا كابور وسيف على خان في عام 2012. رحبوا بتيمور في 20 ديسمبر 2016. كما يحظى بشعبية كبيرة بين المصورين.
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