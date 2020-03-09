كم بلغت تكلفة إطلالة بلقيس في حفلها بأبوظبي؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اليمنية بلقيس مؤخرا حفل غنائي حاشد في إمارة أبوظبي، وتحديداً في مدينة مصدر، وحرصت على مشاركة جمهورها بمجموعة صور مميزة من جلسة تصوير خضعت لها قبل صعودها على المسرح.

بلقيس أطلت بـ«لوك» غير مألوف للحفل، حيث ابتعدت عن الفساتين، واختارت إطلالة كاجول من «جاكيت» جينز وردي من Balenciaga ومزينة بشعار العلامة، وقد وصل سعرها إلى 1000 دولار.

الفنانة اليمنية نسقت مع الجاكيت بنطلون أسود من Chloe وصل سعره إلى 1232 دولار، و«بادي» أسود ذو رقبة عالية براقة، وانتعلت حذاء باللون الأسود من علامة Jimmy Choo.

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بلقيس أشعلت الأجواء بباقة من أجمل أغانيها الحماسية، والتي تفاعل معها الحضور رقصاً وغناءاً.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس حديثاً فيديو كليب جديد لأغنية «أرجوك» من آخر ألبوماتها «أراهنكم»، والذي فاجأت به الفنانة الجميع، وقدمت فيه أداء تمثيلي بعيد عن العاطفة، حيث تدور أحداث الكليب حول قصة خلاف شقيقتين، والأغنية من كلمات أحمد العلوي، ألحان أحمد الهرمي، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد.

يُذكر أن بلقيس كانت قد طرحت قبل الكليب أغنية منفردة جديدة بعنوان «يا قلبي توب»، من كلمات رامي الهادي، ألحان على سالم، توزيع تراث نمير، كما طرحت كليب أغنية « تعالى تشوف»، وهي باللهجة المغربية، من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.