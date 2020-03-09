بعدما تحول لحديث مواقع التواصل.. تعرف على سعر فستان رانيا يوسف في مهرجان الأقصر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأنظار بإطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والذي أقيم في معبد الأقصر، والتي تصدرت بسببها الـ “تريند” بموقع “تويتر”.

الفنانة المصرية تألقت بفستان أسود قصير بكم واحد طويل، مكشوف عند منطقة الصدر، من توقيع Balmain، بلغ سعره 4795 دولاراً أمريكيا، ونسقت معه حزاماً عريضاً باللون الأسود.

رانيا تزينت بماكياج ترابي قوي أظهر ملامح وجهها واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لتناسب الفستان، كما اعتمدت خلال الجلسة اللون البرونزي لوجهها وجسدها.

Advertisements

وشارك في حفل الافتتاح الفنانة إلهام شاهين والفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان ولبلبة وآخرون، فيما يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان عزة الحسيني، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة زينة والفنان مصطفى شعبان واللذان تم تكريمهما في المهرجان.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف يُعرض لها حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم “صندوق الدنيا” مع الفنان خالد الصاوي، باسم سمرة، وصلاح عبدالله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي، وإخراج عماد البهات، وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة في النجاح أو الفشل.

ولكن الفيلم لم يحقق نجاحًا بعد طرحه، وكشفت رانيا يوسف أسباب هذا الفشل قائلة، إن الفيلم فشل لعدة أسباب، ومنها تقليص أيام تصويره، وحذف بعض مشاهدها ومشاهد زملائها، مما أدى إلى حدوث خلل في العمل.