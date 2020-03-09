يسرا: أنا متصالحة جدًا مع كل تجاعيد وجهي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية يسرا، عن العديد من أسرارها الشخصية والفنية وردها على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب ظهور علامات التقدم في السن عليها.

يسرا، قالت خلال لقائها في برنامج «Be my guest» والذى يقدمه الإعلامي بلال العربي على قناتي «LBC» و«روتانا موسيقى»: “أنا متصالحة جدًا مع كل خط في وجهي، إذا كانوا 3 أصبحو 10 أنا متصالحة معهم جدًا”.

وعن علاقتها مع الله أكدت: “حبيبي الكبير بيكرمني كرم ما بعده كرم مهما عملت أول أما بفتح عيني بكلمه لايوجد أحن عليه منه، أكثر عظيم بيفوت لك لأننا ولا حاجة ضمن مخلوقاته الكبيرة والحمد للع على نعمة الاستغفار والحمد”.

Advertisements

وأكدت يسرا خلال اللقاء أنها تحاسب نفسها دائمًا سواء في عملها أو في علاقاتها الشخصية مع الآخرين، معتبرة أن ذلك أقسى أنواع المحاسبة.

كما أوضحت أنها أحيانا عندما تشعر بضغط شديد عليها فإنها تبتعد لأيام ولا تجاوب على أي اتصالات حتى تهدأ وتعود لحياتها مرة أخرى.

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة يسرا، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “دهب عيرة”، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهن وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وكانت يسرا، قدشاركت مؤخرًا ضمن لجنة تحكيم الأوسكار، في دورته الـ 92، وبذلك تكون أول فنانة عربية تشارك في لجان تحكيم الأوسكار.