بعدما ادعت اكتشافها.. هنا الزاهد ترد على ساندي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية هنا الزاهد، على الرد على تصريحات الفنانة ساندي، حول أنها هي من اكتشفت موهبة هنا وقدمتها كممثلة للمرة الأولى.

هنا الزاهد، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “الأستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من دخلني عالم التمثيل سنة 2009 مش حد تاني و كان شرف ليا وشكرا”.

ساندي، ردت على تغريدة هنا الزاهد، وحاولت امتصاص حالة الغضب قائلة: “لو هنفترض إن الفنان محمد صبحي اكتشفك كطفلة.. فهعتبر نفسي اكتشفتك كمزة المزز .. أولا ما تزعليش من صراحتي إني زعلت منك هي مجرد صراحة في إجاباتي على الإعلاميين ولست بحاجه لافتعال مشكلة وإذا كنت بفتخر اني اكتشفتك كممثله فأنا بتكلم عن وقت شهرتك مش طفولتك وده من حبى”.

Advertisements

ساندي، كانت قد قالت خلال حضورها ضيفة على برنامج “الجمعة في مصر”، إنها من اكتشفت هنا الزاهد، وأدخلتها لعالم التمثيل، موضحة: آخر حاجة شفتها لهنا الزاهد كانت بتقول إنه من الحاجات اللي وحشة أول عمل عملته، مع أن أول فيلم عملته كان فيلمي، وأنا من مكشتفى هنا الزاهد، أنا اللي طلعت هنا الزاهد أنها تمثل، هي كانت موديل، ولما شفها عجبتني وقلت لهم بتفكرنى برغدة، والبنت دي هتبقى حاجة، هي بتقول عشان شكلها مكنش حلو في الفيلم، هي طول عمرها جميلة، وأنا شايفه أنها فنانة بجد”.

من ناحية أخرى، طرحت هنا الزاهد، بوستر فيلم “الغسالة”، والتي تشارك في بطولته، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “الغسالة دارت.. قريبًا بجميع دور العرض .. قريبا .. تفتكروا مين في الفيلم”.

ويشارك في الفيلم الفنانة شيرين رضا والنجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث انطلق تصويره السبت الماضي في إحدى الشقق بمنطقة الزمالك، وهو من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد.