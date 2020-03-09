زكي فطين عبدالوهاب مهاجمًا عمرو دياب: هضبة بمناسبة إيه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الفنان والمخرج المصري زكي فطين عبدالوهاب، هجومًا حادًا على الفنان عمرو دياب، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

زكي فطين عبدالوهاب، قال في منشوره :”أنا عارف إن في ناس هتزعل من الكلام اللي هقوله .. لكن بعد الهجوم الشرس على اغانى وموسيقى المهرجانات.. نفسى افهم عمرو دياب الملقب بالـ “هضبة” .. بمناسبة إيه”.

وأضاف: “أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هي هي من ٢٠ سنة .. ده إفلاس فني ما بعده إفلاس .. أغاني إلـ “مهرجانات” فيها تجديد وابتكار وتنوع اكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ “حلمي بكر” .

من ناحية أخرى يشارك زكي فطين عبدالوهاب في فيلم “العنكبوت”، مع الفنان أحمد السقا، والذي يؤدي فيه دور دكتور صيدلي، يدير معمل للإتجار في الكوكايين، وهو شخصية شريرة.

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ويعد هذا هو العمل الأول له بعد شفائه من السرطان، والذي قال عنه خلال لقائه في برنامج “الجمعة في مصر”، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية “mbc مصر”: “تقبلت الأمر بشكل عادي ولم أشعر بخضه كبيرة وهذا ما ساعدني كثيرًا على الشفاء”.

وأكد أن أكثر النجوم الذين وقفوا إلى جانبه خلال فترة مرضه هي الفنانة نادية لطفي، وشقيقه أشرف أباظة، موضحًا ان العامل النفسي أكثر ما يساعد الإنسان على التغلب على المرض.

وأوضح أنه تعرض لأزمة مالية اضطر بسببها لبيع سيارته وهذا ما يحدث في أغلب الأوقات للبعض، مؤكدًا أنه لولا النقابة لما استطاع إكمال علاجة.

وقال، إن الورم الذي عاني منه كامن، وسيخضع لبعض التحاليل كل فترة وذلك لمتابعة المرض والتأكد من عدم تطوره.