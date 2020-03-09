ريهام أيمن تحتفل بيوم المرأة العالمي بلقطات رومانسية مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ريهام أيمن، بيوم المرأة العالمي بنشر صور رومانسية لها برفقة زوجها الفنان شريف رمزي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ريهام أيمن، علقت على الصور قائلة: “أنا أعانق الرجل الذي يؤمن بتمكين المرأة لتصبح قوية وتعتمد على نفسها وتحررها رجل يقيم المرأة ويحترمها بشدة! يوم المرأة العالمي السعيد”.

يذكر أن ريهام أيمن ابتعدت عن الوسط الفني، حيث تزوجت من الممثل شريف رمزى عام ‏‏2015، ‏ورزقت ‏منه بطفلين هما رمزي وليليا، وفضلت التفرغ لهما.

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شريف رمزي سبق له الزواج قبل ريهام ، حيث ارتبط بالفنانة منة حسين فهمي، ولكنه انفصل عنها بعد سنوات.

آخر عمل فني لريهام أيمن، كان من خلال مشاركتها في مسلسل “العراف” للزعيم عادل ‏إمام ‏مع ‏شريف رمزي، حسين فهمي، طلعت زكريا، نهال عنبر، حسن كامي، رشا مهدي، شيرين، ‏ومجموعة ‏كبيرة ‏من النجوم والمسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.‏

يذكر أن ريهام أيمن، بدأت العمل الفني صغيرة من خلال الإعلانات، ثم الغناء، وأخيراً التمثيل من خلال فريق “فيروس”، رشّحها الممثل كريم محمود عبد العزيز لتعمل في مسلسل محمود المصري من بطولة والده الفنان محمود عبد العزيز، كما شاركت في مسلسل حكايات بنات.

تمت خطبتها لعمر حسن يوسف فتره قصيرة ثم انفصلت عنه في 2012 ثم تزوجت من شريف رمزي في 2015.