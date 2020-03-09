عاصي الحلاني: لماذا الغرب لا يوجد لديهم الهلع الذي نعيشه من «كورونا»؟!

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن أزمة فيروس كورونا في الدول العربية، خاصة مع حالة الهلع الموجودة بالدول العربية من التعامل مع الفيروس.

عاصي الحلاني، قال خلال حلقة برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc4 ، في كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice kids: “أنا كنت بباريس وخرجت منها على لندن بالقطار ومنها لبيروت بالطائرة وبكل مطار في باريس لم يكن هناك مثل الهلع الذي نراه الآن نهدا شوية الوقابة جيدة ولكن لا نعملها أزمة”.

مجموعة mbc كانت قد اتخذت عدة إجراءات وقائية للجمهور الذي شارك في الحفل، وهي وجود بعض من الأطباء الذين يقومون بعملية فحص كورونا من خلال قياس درجات الحرارة، مع التزام أغلب الجمهور بارتداء كمامات طبية منعًا لانتقال العدوى بين الحضور.

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وكان عدد حالات كورونا في لبنان قد وصل إلى. ٢٠ منذ الإعلان عن دخوله البنان.

يذكر أن الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice Kids دار التنافس فيها على حمل اللقب بين المتسابقة ياسمين أسامة، من فريق الفنان محمد حماقي، والمتسابق محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة نانسي عجرم، والمتسابق محمد إبراهيم، من فرق الفنان عاصي الحلاني، وشهدت الحلقة أجواء حماسية بين المتسابقين.

وتم إعلان المتسابق محمد إسلام رميح، ليكون الفائز بلقب الموسم الثالث وهو من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.