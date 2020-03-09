تطورات قضية حسام حبيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف محامي الفنان المصري حسام حبيب، تطورات الحكم بحبسه عام وتغريمه ١٠ الآف جنيه بتهمة التعدي على ياسر خليل، مدير أعماله السابق.

وقال خلال تصريحه لبرنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية “دبي”: “الحكم تم إلغائه ولا يوجد حكم عليه الآن، ولدينا جلسة يوم 9 إبريل نقدم فيها دفاعنا ببمحكمة ونؤكد على تفاصيل الواقعة وثقتنا بلا حدود في القضاء المصري”.

وتابع: “هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكم في أول درجة ويلغى في الاستئناف”.

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وأوضح أن سبب إعلان ياسر خليل، مدير أعمال حسام حبيب وشيرين السابق، أن الواقعة كانت شروع في قتل، قائلًا: إنه اختلق الواقعة حتى يصور أن الفنانة تخاف على سمعتها هي وزوجها ويتنازلوا عن مطالبته بالأموال ولكنها حقوق شعب ولابد أن تسدد إنها اموال ضرائب.

مضيفا، أن النيابة استبعدت تمامًا الشروع في قتل واستخدام السلاح وإثارة الفزع لأنها أقوال مرسلة ليس عليها دليل.

كانت محكمة أول درجة أصدرت حكم ابتدائى بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال.

وقال مقدم الدعوي رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول، إن المطرب حسام حبيب، توجه وآخرون إليه وتعدوا عليه بالضرب بالأسلحة ما تسبب في إحداث إصابته، وقضت المحكمة ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه، في البلاغات المحررة منهما.