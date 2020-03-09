أحمد عزمي يتلقى عزاء والده بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنان أحمد عزمي في وفاة والده، والعزاء أقيم بمنطقة حدائق الأهرام.

وكان من بين الحضور الفنان يحيي الفخراني، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان نضال الشافعي، الفنان نادر أبو الليف، الفنان محمد فهيم، المخرج أحمد صقر، الفنان كريم الحسيني، عمرو عبد العزيز، الفنان إحسان ترك، المخرج محمد نبيه، المخرج أشرف فايق.

وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء منهم، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان عهدي صادق.

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الفنان أحمد عزمى، شيع جثمان والده يوم الخميس الماضى بعد صلاة ظهر، من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، وذلك بعد وفاته بنفس اليوم، وشهدت الجنازة غياب تام من الفنانين باستثناء الفنان كريم الحسينى الذى حرص على التواجد مع صديقه أحمد عزمى في هذه اللحظات الصعبة.

يُذكر أن آخر المشاركات الفنية للفنان أحمد عزمى مسرحية “الملك لير” مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث سبق وعمل عزمى معه فى العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة، مثل مسلسل “عباس الأبيض فى اليوم الأسود”، للمخرج الكبير الراحل نادر جلال، و”يتربى فى عزو”، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

المسرحية بطولة يحيى الفخرانى، ريهام عبد الغفور، مجدى كامل، رانيا فريد شوقى، أحمد عزمى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، وإخراج تامر كرم.