بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: أنوشكا شارما «خير النساء أنفعهن للنساء»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أطلقت أنوشكا شارما دعوات ملهمة لجميع النساء من خلال “بوست” شاركته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

مؤخرًا، فاجأت المغنية متابعيها بصور تظهر فيها وهي ترتدي ثوب أبيض متلألئ ترك الجميع في حالة من الذهول من أسلوبها. وقد اكتسبت صورها بالابيض والاسود القلوب.

وإلى جانب ذلك قالت وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة: ” أنفع النساء لبعضهن عن النساء اللواتي يصلحن الأخريات دون أن يخبرن العالم”.

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كان الجميع قد افتقد وجود شارما، التي شوهدت آخر مرة في فيلم “زيرو” عام 2018، بطولة شاروخان وكاترينا كايف، من الشاشة الكبيرة منذ ذلك الحين، لكن رغم ابتعادها إلا أنها كانت تكسب قلوب معجبيها من خلال منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، على جبهة العمل، ورت أنوشكا أغنية خاصة لفيلم جديد تقوم ببطولته أيضا كاترينا كايف، علياء بهات، كريتي سانون، أنانيا بانداي، جانفي كابور، كيارا ادفاني وراديكا مادان.

كما أفادت تقارير أن أنوشكا ستعمل على السيرة الذاتية الجديدة للاعبة الكريكيت جولان Goswami. جواسمي، ومع ذلك، فإن الإعلان الرسمي لم يدر حتى الآن عن الممثلة.