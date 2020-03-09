هنادي مهنى تتلقى رسالة رومانسية من خطيبها في اليوم العالمي للمرأة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري أحمد خالد صالح رسالة خاصة إلى خطيبته الفنانة هنادي مهنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

أحمد نشر صورة له مع خطيبته، وكتب: «يوم مرأة سعيد حبيبتي، بحبك باستمرار بحبك طول العمر».

كان الفنان أحمد خالد صالح، قد احتفل بخطبته على الفنانة هنادي مهنى، نهاية ديسمبر الماضي، في حفل عائلي بسيط، اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

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جمهور الفنان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا تمنوا لهما حياة سعيدة معا، وأن تدوم المحبة بينهما للنهاية.

على صعيد آخر، شاركت هنادي مهنا، مؤخرًا، في بطولة فيلم “بنات ثانوي” بجانب كلاً من جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، محمد مهران، محمد الشرنوبي، تامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكي.

هنادي قد حصلت في بداية أكتوبر الماضي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة ‏في ‏حفل توزيع جوائز كأس ‏إنرجي للدراما، كما حصل أحمد خالد صالح على جائزة أفضل ممثل صاعد، ‏وبعد ‏الحفل نشرت هنادي ‏صورتها معه وعلقت كاتبة: «مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من ‏أجلي، ‏أتمنى ‏أن ‏ننجح دائما معا».

يُذكر أن هنادي مهنى شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في ‏شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏مع ‏ياسمين صبري، وفاء ‏عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، ‏أحمد ‏حاتم، ‏إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد ‏جمال سعيد، دنيا المصري، ‏جمال ‏عبد ‏الناصر، ‏مصطفى ‏درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد ‏سمير ‏فرج، ‏وإنتاج ‏‏”سينرجي‏».