ساندي: اكتشفت هنا الزاهد وأنكرت الجميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية ساندي، إن هناك عددًا كبيرًا من النجوم لم يباركوا لها على نجاح ألبومها الأخير وبعض منهم كانت تدعمه في مشواره الفني.

ساندي أضافت خلال لقائها في برنامج “الجمعة في مصر”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: “من النجوم الذين تبرأوا منها الفنانة هنا الزاهد، و أخر حوار شاهدته لها كانت تقول فيه (من الحاجات الغير جيدة التي قدمتها أول فيلم عملته) مع إنه كان معي وأنا من اكتشفتها وطلعتها تمثل وهي كانت تعمل موديل وعندما شاهدتها أصريت أن تمثل لأنها شبيهة بالفنانة رغدة”.

وأضافت: “هي بتقول إن شكلها لم يكن حلو في الفيلم ولكنها طول عمرها جميلة وأرى أنها فنانة بجد، ومن الناس الذين لم يباركوا لي ولكن عادي”.

يذكر أن الفيلم كان يحمل اسم “خطة جيمي”، وعرض في عام 2014، من بطولة إسلام جمال و ساندي و لطفي لبيب و جنا عمرو و هناء الشوربجي و طلعت زكريا.

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وكشفت الفنانة ساندي، أنها شخصية متناقضة وتظهر على خلاف حقيقتها ووصفت نفسها بأنها “اتنين في واحدة”، و أنها في بدايتها كانت جريئة جدًا في ملابسها على الرغم من أنها تحرج جدًا، كما أنها تظهر على أنها هادية جدًا رغم أنها مجنونة.

وعن ألبومها الجديد قالت: “كان حظي حلو أوي كل ما أطرح أغنية يطلع تريند يدمرنا، ولكن الألبوم حقق نسبة مشاهدة جماعية وصلت إلى 4 مليون مشاهدة”.

وأكدت أنها هي صاحبة فكرة تصوير كل أغاني ألبومها الجديد على شكل كليبات، حتى لا تظلم أي أغنية وذلك بسبب غيابها عن الغناء لأكثر من عامين.

ألبوم ساندي الأخير يضم ثمانية أغاني متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، وقد تعاونت خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ويضم أغاني: “طبع الشتا”، “ريموت حياتك”، “كان عادي”، “زي التمثال”، “على خشبة المسرح”.