معتصم النهار يجري فحص كورونا لزميلاته في كواليس «ما فيي 2».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان السوري معتصم النهار، على إخضاع زميلاته لفحص “كوورنا”، قبل بدء تصوير مسلسل “مافيي” الجزء الثاني.

معتصم النهار، ظهر في الفيديو وهو بيده جهاز قياس الحرارة عن بعد، ويقوم بفحصهن قبل دخول موقع التصوير وبعد الانتهاء قام بفحص نفسه بالجهاز الذي بيده.

مسلسل “مافيي2”، من بطولة معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، أحمد الزين، نادين الخوري، بيار داغر، روزينا لاذقاني، زينة مكي، سينتيا صموئيل، وكارمن لبس، إلسا زغيب، جو طراد، نادين الخوري وناتاشا شوفاني.

قصة المسلسل تم أخذها عن قصة المسلسل التركي “جسور والجميلة”، الذي قام ببطولته كيفانش تاتليتوج وتوبا بويوكستون.

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و شارك معتصم النهار في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «خمسة ونص» أمام نادين النجمة اللبنانية نسيب نجيم والفنان السوري قصي خولي.

كما يشارك حاليًا في تصوير مسلسل “أسود فاتح”، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار،و شريف سلامة، وروجينا، وعمر السعيد، ورانيا منصور، ونبيل نورالدين، وحنان سليمان، وفراس سعيد، ونانسي صلاح، وناصر سيف، وآخرين، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية لكل من شريف يسرى، وإبراهيم ربيع، محمد التيه، وإخراج كريم العدل.

وكشف معتصم النهار، خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية MBC4، عن دوره في المسلسل قائلًا، إنه يؤدي شخصية راغب، وهو سوري الأصل وعمله في مصر ومتزوج من مصرية وهي الفنانة هيفاء، وهو رجل أعمال يدخل في علاقات نصب ومخدرات والتهريب ويندرج العمل تحت الأعمال البوليسية ويتضمن مفاجآت كثيرة.

وأضاف، أن علاقته بزوجته هيفاء تكون غير متزنة خلال العمل ولذا تطلب الانفصال عنه فيشعر بخسارة كبيرة ويحاول الانتقام منها.